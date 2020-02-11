11.02.2020 (11:36)

В Дагестане завершился отборочный этап конкурса полевой выучки «Снайперский рубеж»

На полигоне Аданак в Республике Дагестан проведен первый отборочный этап конкурса «Снайперский рубеж» со снайперами полка морской пехоты для участия в Армейских Международных играх «АрМИ-2020».

Снайперы Каспийской флотилии (КФл) выполняли стрельбу из положения лёжа, с колена и стоя, приняли участие в стрелковой эстафете с различными препятствиями, в частности, преодолели стены, рукоход, ров, заграждения из колючей проволоки и перетащили ящики с боеприпасами.

На огневых рубежах команды продемонстрировали навыки стрельбы из пистолета Макарова и снайперской винтовки СВД.

В ходе огневых состязаний снайперские пары выполнили разведку целей и определение дальности до них, ведение прицельного огня из снайперских винтовок на дистанциях от 500 до 1300 метров в различных условиях днем и ночью, а также корректирование огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Всего в отборочных мероприятиях в течение недели приняли участие более 50 военнослужащих из подразделений морской пехоты КФл.

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