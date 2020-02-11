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11.02.2020 (11:32)

В Волгоградском гарнизоне ЮВО выбирают лучших стражей порядка

Военные полицейские Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой приступили к проведению отборочного этапа конкурса по полевой выучке среди личного состава военной полиции.

Военнослужащие выполняют нормативы по надеванию средств индивидуальной защиты, переноске раненого, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и метанию гранаты, прохождение полосы препятствий.

Кроме того, оцениваются навыки выполнения ремонта автомобиля, оказания первой медицинской помощи, также военнослужащим предстоит преодолеть полосу препятствий и выполнить приемы рукопашного боя.

Соревновательная программа для автомобильных инспекторов включает в себя фигурное вождение на патрульном автомобиле, быстрый заезд и выезд из бокса, элементы технической подготовки, отражение нападения на патруль.

По итогам первого этапа будут определены лучшие военные полицейские, которые отправятся на конкурс военной полиции на этапе ЮВО в апреле текущего года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Страж порядка
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