Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.02.2020 (11:22)

Военнослужащие МО РФ приступили к занятиям по горнолыжной подготовке в Кабардино-Балкарии

Инструкторы по горной подготовке МО РФ приступили к занятиям по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

Сборы по горнолыжной специальной подготовке начались 6 февраля и продлятся до 19 февраля. На занятия привлечено более 180 военнослужащих, прибывших из всех военных округов ВС РФ

Инструкторы в течение первой недели изучили особенности структуры снежных покровов и ледников в горах, влияние различных погодных условий на состояние снега, приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска.

На этой неделе военнослужащие выполнят задачи всестороннего обеспечения в ходе передвижения, организации лагеря, а также проведут слаживание при групповых спусках на горных лыжах по скоростным и затяжным трассам.

На завершающем этапе подготовки инструкторы совершат трехдневное восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы – гору Эльбрус (5642 м над уровнем моря).

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Снайперы российской военной базы в Таджикистане прошли курсы специальный подготовки
В Армении военнослужащие РЭБ ЮВО подавили системы связи условного противника во время тренировки
Более 2,5 тыс. разведчиков ЮВО на Северном Кавказе приступили к проведению полевого выхода
Артиллеристы ЮВО поразили цели с использованием новейших цифровых технических средств на учении в горах Абхазии

Метки:
Южный военный округ , Специальная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false