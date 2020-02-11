11.02.2020 (11:22)
Военнослужащие МО РФ приступили к занятиям по горнолыжной подготовке в Кабардино-Балкарии
Инструкторы по горной подготовке МО РФ приступили к занятиям по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Кабардино-Балкарии.
Сборы по горнолыжной специальной подготовке начались 6 февраля и продлятся до 19 февраля. На занятия привлечено более 180 военнослужащих, прибывших из всех военных округов ВС РФ
Инструкторы в течение первой недели изучили особенности структуры снежных покровов и ледников в горах, влияние различных погодных условий на состояние снега, приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска.
На этой неделе военнослужащие выполнят задачи всестороннего обеспечения в ходе передвижения, организации лагеря, а также проведут слаживание при групповых спусках на горных лыжах по скоростным и затяжным трассам.
На завершающем этапе подготовки инструкторы совершат трехдневное восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы – гору Эльбрус (5642 м над уровнем моря).