11.02.2020 (11:14)
Зенитчики ЮВО в Ставропольском крае прикрыли важные объекты от ударов авиации условного противника
Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае провели тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) стратегически важных объектов от воздушной атаки условного противника.
Военнослужащие выполнили задачи по поиску, обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника. Основной упор делался на опознавание и классификацию воздушных целей на малых и сверхмалых высотах.
Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса» и «Стрела-10», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М», переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» совершенствовали навыки выполнения задач по отражению воздушного налета одиночных и групповых целей без боевой стрельбы.
К тренировке было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники.