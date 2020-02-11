11.02.2020 (11:14)

Зенитчики ЮВО в Ставропольском крае прикрыли важные объекты от ударов авиации условного противника

Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае провели тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) стратегически важных объектов от воздушной атаки условного противника.

Военнослужащие выполнили задачи по поиску, обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника. Основной упор делался на опознавание и классификацию воздушных целей на малых и сверхмалых высотах.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса» и «Стрела-10», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М», переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» совершенствовали навыки выполнения задач по отражению воздушного налета одиночных и групповых целей без боевой стрельбы.

К тренировке было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники.

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