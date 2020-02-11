Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.02.2020 (11:14)

Зенитчики ЮВО в Ставропольском крае прикрыли важные объекты от ударов авиации условного противника

Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае провели тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) стратегически важных объектов от воздушной атаки условного противника.

Военнослужащие выполнили задачи по поиску, обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника. Основной упор делался на опознавание и классификацию воздушных целей на малых и сверхмалых высотах.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса» и «Стрела-10», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М», переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» совершенствовали навыки выполнения задач по отражению воздушного налета одиночных и групповых целей без боевой стрельбы.

К тренировке было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Армении военнослужащие РЭБ ЮВО подавили системы связи условного противника во время тренировки
Более 2,5 тыс. разведчиков ЮВО на Северном Кавказе приступили к проведению полевого выхода
Артиллеристы ЮВО поразили цели с использованием новейших цифровых технических средств на учении в горах Абхазии
Танкисты ЮВО на Северном Кавказе выполнили ночные стрельбы по воздушным целям с помощью новейшей системы управления «Сосна-У»

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false