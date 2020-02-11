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11.02.2020 (11:12)

Лучших военных поваров выбирают в соединении ЮВО под Волгоградом

В мотострелковом соединении ЮВО, дислоцированном в Волгоградской области, проходит первый этап конкурса по полевой выучке среди военных поваров.

Специалисты кулинарного дела должны проявить своё профессиональное мастерство при приготовлении различных блюд согласно установленному меню. Жюри конкурса оценивают не только технологию приготовления, но и вкусовые и эстетические качества при подаче.

В ходе конкурса военные повара соревнуются в выпекании хлебобулочных изделий и приготовлении полноценного обеда на полевых кухнях КП-130, передвижных печах ПП-40 и полевых хлебозаводах.

Кроме приготовления пищи специалисты продовольственной службы выполнят упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74 и пистолета ПМ.

По результатам отборочного этапа будут отобраны наиболее подготовленные повара, которые представят соединение на соревнованиях в объединении в марте текущего года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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