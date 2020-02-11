11.02.2020 (11:10)

Медицинские специалисты Каспийской флотилии проводят профилактику заболевания военнослужащих

В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии (КФл) специалисты военно-медицинских учреждений проводят профилактику сезонных заболеваний среди военнослужащих.

В Астраханской области и Республике Дагестан в зимнем периоде на регулярной основе проводятся профилактические мероприятия предупреждения сезонной заболеваемости военнослужащих.

Для исключения случаев заболевания военнослужащих острыми респираторными заболеваниями и вирусными инфекциями военные медики КФл совместно с командирами подразделений проводят широкий комплекс профилактических мероприятий, к которым относятся: вакцинация военнослужащих современными противовирусными препаратами, регулярные замеры температуры тела военнослужащих, медикаментозная профилактика с помощью аскорбиновой кислоты, ремантадина, дибазола и других препаратов.

Также ведется проветривание казарменных, жилых помещений в режиме не менее 7 раз в сутки, ежедневно осуществляется осмотр личного состава флотилии в целях выявления больных, особое внимание отводится контролю повседневных мероприятий и обогреву военнослужащих в полевых условиях.

В поликлиниках и госпиталях КФл созданы необходимые запасы вакцин и различных витаминов.

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