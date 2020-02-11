11.02.2020 (11:08)

Специалисты РЭБ ЮВО нарушили систему управления войск условного противника на учении в Абхазии

В Абхазии специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в рамках тактико-специального учения нарушили систему управления войск условного противника.

В ходе четырехдневного учения на полигоне Гудаута военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию систем РЭБ, а также спектр задач по подавлению системы связи и навигации пехоты и беспилотной авиации условного противника.

Также специалисты РЭБ провели пеленгацию радиоэлектронных объектов в радиусе до 50 км, проведя сбор и анализ разведывательной информации об условном противнике.

Эффективность создаваемых зон радиопомех оценивалась операторами полевого узла связи соединения. По итогам учебы в полевых условиях каждому военнослужащему была выставлена оценка по эффективности применения штатных технических средств РЭБ.

Всего в учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано порядка 20 единиц специальной военной техники, в том числе современные мобильные комплексы «Леер» на базе бронеавтомобилей «Тигр» и автоматизированные станции радиопомех «Житель» и «Синица» на вездеходах КамАЗ.

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