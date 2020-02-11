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11.02.2020 (11:06)

На Северном Кавказе специалисты РХБ защиты ЮВО укрыли мотострелков аэрозольными завесами в ущельях гор

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Карачаево-Черкесии, в ходе тактического учения обеспечили маскировку аэрозольными средствами оборонительных позиций мотострелковых подразделений в горной местности.

Мотострелковые подразделения после уничтожения условного противника на горном полигоне Кобу-Баши совершили марш в район предполагаемой высадки воздушного десанта условного противника.

Специалисты РХБ защиты с помощью радиоэлектронного средства управления внешними устройствами РПЗ-8ХМ за короткое время скрыли от условного противника перемещение колонны бронетехники.

Сложность применения аэрозольных средств защиты обуславливалась горным рельефом местности, резким изменением направления и скорости ветра.

Данный этап был проведен руководством учения внезапно и позволил оценить мобильность мотострелковых подразделений, уровень подготовки командиров, маршевую выучку личного состава, а также уровень технической готовности вооружения и военной техники.

Всего к плановым тактическим учениям привлечено более 400 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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