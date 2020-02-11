11.02.2020 (11:06)
На Северном Кавказе специалисты РХБ защиты ЮВО укрыли мотострелков аэрозольными завесами в ущельях гор
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Карачаево-Черкесии, в ходе тактического учения обеспечили маскировку аэрозольными средствами оборонительных позиций мотострелковых подразделений в горной местности.
Мотострелковые подразделения после уничтожения условного противника на горном полигоне Кобу-Баши совершили марш в район предполагаемой высадки воздушного десанта условного противника.
Специалисты РХБ защиты с помощью радиоэлектронного средства управления внешними устройствами РПЗ-8ХМ за короткое время скрыли от условного противника перемещение колонны бронетехники.
Сложность применения аэрозольных средств защиты обуславливалась горным рельефом местности, резким изменением направления и скорости ветра.
Данный этап был проведен руководством учения внезапно и позволил оценить мобильность мотострелковых подразделений, уровень подготовки командиров, маршевую выучку личного состава, а также уровень технической готовности вооружения и военной техники.
Всего к плановым тактическим учениям привлечено более 400 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.