11.02.2020 (11:03)

Экспертная комиссия завершила прием журналистских работ участников конкурса «ЮЖНЫЙ МЕДИА-АС-2020»

Экспертная комиссия фестиваля прессы «ЮЖНЫЙ МЕДИА-АС-2020» завершила прием заявок журналистов. Всего поступило около 350 работ, которые будут рассмотрены и предложены к награждению и поощрению.

На сегодняшний день творческие работы представлены журналистами из Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Калмыкии, Крыма, а также республик Северного Кавказа: Северная Осетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Чечня.

Для участия в конкурсе приглашены все желающие журналисты, блогеры, творческие коллективы, чьи материалы, посвященные деятельности войск Южного военного округа (ЮВО), размещены в центральных и региональных печатных, аудиовизуальных и электронных средствах массовой информации (СМИ), а также авторские материалы, опубликованные в социальных сетях и блогах.

Отбор творческих работ производится по девяти номинациям.

«Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж (для сотрудников телевизионных СМИ);

«Командный голос» – лучшая радиопрограмма (для сотрудников радиостанций);

«Сила слова» – лучший материал в печатных СМИ (для сотрудников печатных СМИ);

«Стиль жизни» – лучший материал в периодических изданиях для узкой аудитории (для сотрудников печатных СМИ);

«Проект спецназ» – лучший проект, шоу, серия программ и т.д. (для творческих объединений и интернет-изданий);

«Молния» – лучшая работа в информагентстве (для сотрудников информационных агентств);

«Главный калибр» – лучшая фоторабота (для фотографов);

«На острие атаки» – лучший материал в местных СМИ (для сотрудников региональных СМИ);

«Прорыв» – дебют года (специальные номинации).

Фестиваль прессы «ЮЖНЫЙ МЕДИА-АС-2020» проводится в знак благодарности СМИ, военным экспертам, представителям медиапрофессий, общественности и блогерам, которые занимаются освещением деятельности военнослужащих ЮВО и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.

Наиболее востребованными темами в представленных работах является боевая подготовка войск округа, а именно – межвидовые учения, проходившие в летнем периоде обучения с привлечением кораблей Каспийской флотилии, авиации и подразделений морской пехоты, отборочные этапы конкурсов АРМИ, где военнослужащие ЮВО показали очень высокие результаты и по праву считаются основой сборной команды ВС РФ в большинстве состязаний международного уровня, а также социальная тема – предоставление служебного жилья молодым лейтенантам, окончившим учебные заведения в прошедшем году.

После проведения конкурсной комиссией независимой оценки представленных работ, победители и участники будут поощрены грамотами и ценными подарками командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым.

Напоминаем, что окружной этап «Медиа-Ас-2020» проводился в период с 1 ноября 2019 года. В Фестивале принимают участие авторы и коллективы, опубликовавшие материалы в период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

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