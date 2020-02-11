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11.02.2020 (10:37)

В Армении начался чемпионат среди военнослужащих ЮВО по зимним военно-прикладным видам спорта

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на высокогорном полигоне Камхуд начался чемпионат по зимним военно-прикладным видам спорта среди военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Военнослужащие из Ереванского и Гюмрийского военных гарнизонов будут состязаться в вождении автомобильной техники по пересеченной горной заснеженной местности с препятствиями, скоростной стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Также военнослужащим предстоит преодолеть горную полосу препятствий, ориентирование на местности и лыжная гонка на 5 км с полной выкладкой и 10 км в спортивной форме одежды.

В военно-прикладных видах спорта принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спорт
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