11.02.2020 (10:28)
В Армении инженеры ЮВО расчистили от снежных завалов дороги на полигоны
Военнослужащие инженерного подразделения российской военной базы в Армении после выпадения обильных осадков провели расчистку дорог на полигоны Камхуд и Алагяз от снежных завалов.
В ходе мероприятий военные инженеры расчистили снежные завалы с использованием специальной военной техники. Также на маршруте выполнения 100 км марша саперы отработали учебные задачи по поиску взрывоопасных предметов на дорожном полотне и в наиболее вероятных местах установки мин-растяжек и фугасов с использованием миноискателей «Коршун», «кошек» и минно-розыскных собак.
С военнослужащими проведены инструкторско-методические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и соблюдению требований безопасности при ведении очистных работ и ликвидации снега.
В инженерном обеспечении в местах проведения занятий на полигонах соединения принимали участие около 100 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц специальной военной техники.