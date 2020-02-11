11.02.2020 (10:28)

В Армении инженеры ЮВО расчистили от снежных завалов дороги на полигоны

Военнослужащие инженерного подразделения российской военной базы в Армении после выпадения обильных осадков провели расчистку дорог на полигоны Камхуд и Алагяз от снежных завалов.

В ходе мероприятий военные инженеры расчистили снежные завалы с использованием специальной военной техники. Также на маршруте выполнения 100 км марша саперы отработали учебные задачи по поиску взрывоопасных предметов на дорожном полотне и в наиболее вероятных местах установки мин-растяжек и фугасов с использованием миноискателей «Коршун», «кошек» и минно-розыскных собак.

С военнослужащими проведены инструкторско-методические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и соблюдению требований безопасности при ведении очистных работ и ликвидации снега.

В инженерном обеспечении в местах проведения занятий на полигонах соединения принимали участие около 100 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц специальной военной техники.

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