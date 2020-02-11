11.02.2020 (10:20)

Десантники Камышинского гвардейского десантно-штурмового соединения прибыли в Рассказово

После проведенных торжественных мероприятий в г. Балашове команда- участница масштабного комбинированного марш-броска от Камышинского гвардейского десантно-штурмового соединения выдвинулась в соответствии с установленным маршрутом в г. Рассказово, где во взаимодействии с администрацией города, общественными ветеранскими движениями и общеобразовательными учреждениями была организована торжественная встреча команды-участницы у стелы города Рассказов.

На торжественной встрече присутствовал глава города Рассказово, представители администрации города, ветеранских организаций и ВВПОД «Юнармия».

На следующий день в городе были проведены торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. и 90-летия со Дня образования Воздушно-десантных войск с торжественным митингом у мемориала Воинской Славы на центральной площади, с совместным возложением цветов. В ритуале приняли участие члены команды соединения, глава города Рассказово, представители общественных и ветеранских организаций, военного комиссариата и общеобразовательных учреждений города Рассказово.

Перед гостями мероприятия выступило разведывательное подразделение соединения с показательным выступлением по специальной подготовке с демонстрацией приемов рукопашного боя, затем был проведен совместный концерт творческих коллективов соединения и города Рассказово, организована работа мобильного пункта по набору на контракт.

По окончании военно-патриотических и культурно-массовых мероприятий команда-участница выдвинулась по установленному маршруту в г. Тамбов.

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