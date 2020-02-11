11.02.2020 (10:12)
Экипажи вертолётов морской авиации Черноморского флота провели учение по поиску субмарин
Вертолёты Ка-27М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море.
В рамках планового учения экипажи вертолётов поднялись в небо с одного из аэродромов в Крыму и отработали комплекс мероприятий по поиску и обнаружению субмарины условного противника.
В роли противника на учении была задействована одна из субмарин из состава соединения подводных лодок флота.
В ходе учения вертолеты Ка-27М применили опускаемую гидроакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать и определять координаты различных подводных целей.
Экипажи вертолётов морской авиации успешно выполнили задачу поиска и передали полученные данные тактической группе противолодочных кораблей.
Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ.
Справочно:
Вертолёт Ка-27М является модернизированной модификацией противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ с обновлённым целевым оборудованием для поиска подводных лодок противника.