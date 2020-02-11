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11.02.2020 (10:12)

Экипажи вертолётов морской авиации Черноморского флота провели учение по поиску субмарин

Вертолёты Ка-27М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море.

В рамках планового учения экипажи вертолётов поднялись в небо с одного из аэродромов в Крыму и отработали комплекс мероприятий по поиску и обнаружению субмарины условного противника.

В роли противника на учении была задействована одна из субмарин из состава соединения подводных лодок флота.

В ходе учения вертолеты Ка-27М применили опускаемую гидроакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать и определять координаты различных подводных целей.

Экипажи вертолётов морской авиации успешно выполнили задачу поиска и передали полученные данные тактической группе противолодочных кораблей.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ.

Справочно:

Вертолёт Ка-27М является модернизированной модификацией противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ с обновлённым целевым оборудованием для поиска подводных лодок противника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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