11.02.2020 (09:58)

В рамках комбинированного марш-броска команд ВДВ десантники ульяновского соединения совершили новый переход

В рамках масштабного комбинированного марш-броска команд Воздушно-десантных войск (ВДВ), посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск, воины-десантники Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения прибыли в следующий пункт своего маршрута в город Воинской Славы Ковров Владимирской области.

Совершив марш-бросок на расстояние около 200 километров по пересеченной местности, личный состав команды достиг пункта назначения.

Протяженность маршрута марш-броска составляет около двух тысяч километров. По маршруту движения десантники посетят города Суздаль, Переславль-Залесский, Пушкин.

«Крылатая гвардия» уже посетила города Самара, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород. Во всех городах по маршруту марш-броска военнослужащие Ульяновского соединения продемонстрировали приемы рукопашного боя, выставку боевой современной экипировки и парашютных систем специального назначения, а также провели Уроки мужества в общеобразовательных учреждениях.

Стартовав 1 февраля в Ульяновске с полигона Поливно, десантники финишируют 17 февраля в городе Воинской Славы Наро-Фоминске. 19 февраля на площади у Вечного Огня на Поклонной Горе состоится чествование участников комбинированного марш-броска.

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