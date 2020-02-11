11.02.2020 (09:45)

На Черноморском флоте военнослужащему вручили юбилейный 20-тысячный сертификат на право приобретения собственного жилья

На Черноморском флоте военнослужащему Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) вручили 20-тысячное свидетельство целевого жилищного займа накопительно-ипотечной системы (НИС) на право приобретения собственного жилья для постоянного проживания.

Юбилейный сертификат определен в масштабах всего Южного военного округа (ЮВО) с момента образования учреждения «Югрегионжилье» МО РФ с июня 2013 года.

Документ был вручен в торжественной обстановке командиром НВМБ контр-адмиралом Виктором Кочемазовым и начальником отделения ФГКУ «Югрегионжилье» Минобороны РФ Сергеем Савила.

Всего, по состоянию на январь 2020 года, 45000 военнослужащих ЮВО стали участниками НИС. Из них уже около 2,5 тыс. военнослужащих реализовали свое право на жилье с помощью накопительно-ипотечной системы.

За истекший 2019 год порядка 3 тыс. военных семей получили сертификаты на право приобретения собственного жилья по системе реализации НИС.

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