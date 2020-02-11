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11.02.2020 (08:50)

Пройдя 560 километров, в рамках комбинированного марш-броска команд ВДВ, Ивановские и Костромские десантники прибыли в г. Череповец

Накануне Костромские и Ивановские десантники достигли самой северной точки своего маршрута города Череповец. Пройдя 560 километров из города Иваново по маршруту комбинированного марш-броска, они побывали в городах Кострома, Ярославль, Рыбинск и Вологда.

Крылатый десант присоединился к акции горожан «Ледяная скульптура». Совместно с курсантами Череповецкого высшего военного инженерного ордена Жукова училища радиоэлектроники, гвардейцы прошли дистанцию 2020. Горожане горячо приветствовали участников комбинированного марш-броска.

После финиша, участники команды возложили цветы и провели митинг в парке «Парке Победы» у бюста легендарному командующему Воздушно-десантными войсками Герою Советского Союза генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.

Во дворце культуры «Металлург» был проведен урок мужества с учащимися, жителями и гостями города.

Там же была развернута экспозиция выставки современного стрелкового вооружения, Экипировки и средств десантирования. Вокально-инструментальный ансамбль соединения «Синева» выступил с концертной программой перед жителями города, военнослужащие разведывательного подразделения продемонстрировали показательное выступление по рукопашному бою. Все желающие смогли отведать армейскую кашу и витаминный чай. Повара отдельного батальона материального обеспечения приготовили блюда на 500 человек менее чем за полчаса.

Жители города выражали искреннюю благодарность десантникам из Иваново и Костромы за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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