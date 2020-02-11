11.02.2020 (08:21)

Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение ВДВ России и сил специальных операций ВС Республики Беларусь пройдут в период с 18 по 21 февраля в Пскове

Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО РБ) пройдут в период с 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплий.

Уже сегодня ожидается прибытие белорусской делегации для участия в учении, после чего будет сформировано сводное подразделение десантников двух стран, которое в течение недели проведет боевое слаживание.

Всего в учении будет задействовано более 350 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ССО РБ, дислоцированного в г. Бресте.

Кроме того в учении задействованы 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также 4 самолета Ил-76мд Военно- транспортной авиации ВКС России.

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