11.02.2020 (07:55)

Разведчики соединения специального назначения ВДВ навестили ветерана Великой Отечественной войны в рамках проведения масштабного марш-броска

Команда гвардейского соединения специального назначения ВДВ продолжает двигаться по маршруту комбинированного марш-броска, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

Очередной этап маршрута был построен с возможностью посещения 96-летнего участника Сталинградской битвы, инвалида 2-й группы командира разведывательного взвода гвардии капитана Михаила Васильевича Щербаева.

За участие в Великой Отечественной войне ветеран награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны, медалями «Защитнику Сталинграда», «За победу над Германией» и другими наградами.

Разведчики почистили двор от снега и помогли в переноске дров, ветеран, стоя на крыльце своего дома, поддерживал их фронтовыми песнями собственного сочинения. После окончания работ, гвардии капитан Щербаев пригласил участников марш-броска в дом на чаепитие, в ходе которого рассказал молодому поколению о той войне.

Отдельно, Михаилу Васильевич оставил за столом военнослужащих-женщин участниц команды, рассказав им о первой любви, важной роли женщин-фронтовиков, об их вкладе в Великую Победу. Поблагодарив ветерана за теплый прием, разведчики продолжили движение к следующей контрольной точке своего непростого маршрута.

В ходе марш-броска более 250 гвардейцев «крылатой гвардии» в составе 8 команд посетят более 100 городов и населенных пунктов, среди которых 4 города героя и 14 городов воинской славы, где проведут памятные мероприятия на воинских мемориалах, с отданием почестей воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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