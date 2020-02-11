11.02.2020 (08:25)

Комплексное учение разведки и артиллерии стартовали на Южном Урале

Более 500 военнослужащих задействованы в совместном учении разведывательных и артиллерийский подразделений танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной в Челябинской области. Учение продлится до конца недели.

В ходе комплексного учения особое внимание уделяется практическим действиям в составе разведывательно-огневых комплексов. Сопряженные беспилотные летательные аппараты и расчеты комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» действуют по единому замыслу, выполняя задачи обнаружения, выдачи целеуказаний и корректировки ударов в режиме реального времени артиллерии.

Получив координаты целей, назначенных к уничтожению, расчёты реактивных систем залпового огня и самоходных гаубиц отрабатывают поражение скоплений бронетехники «противника», его командных пунктов и тыловых подразделений на удалении до 20 км.

Также в ходе учения военнослужащие отработают приемы управления огнем, отработки противоогневого манёвра и контрбатарейной борьбы.

Всего к учению привлечены более 500 военнослужащих и 70 единиц техники.

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