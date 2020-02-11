Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.02.2020 (08:05)

Расчеты С-300 ЦВО уничтожили высокоманевренные цели на учениях в Хакасии

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Хакасия, во время учений прикрыли важные стратегические объекты от воздушного нападения условного противника.

По замыслу учений, условный противник планировал нанести массированный ракетный удар по важным стратегическим объектам, находящимся в зоне ответственности ракетного соединения. Расчеты ЗРС С-300 были приведены в боевую готовность, произвели сопровождение и захват высокоскоростных целей, после чего успешно поразили высокоманевренные цели электронными (учебными) пусками. Отработка действий проходила в условиях активного применения условным противником радиоэлектронного противодействия.

В учении было задействовано более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

ЗРС С-300 – это зенитно-ракетный комплекс большого радиуса действия, предназначенный для обороны важнейших гражданских и военных объектов от любых видов воздушного нападения: баллистических и крылатых ракет, самолетов, беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Связисты ВВО в Бурятии совершенствуют навыки по развертыванию подвижных комплексов АСУ
Специалисты РХБ защиты ВВО с помощью новейших средств дистанцион-ной маскировки скрыли войска от вероятного противника
Расчеты комплексов РЭБ ЦВО начали подготовку к конкурсу «Электронный рубеж»
Танкисты ЦВО сквозными атаками уничтожили бронеавтомобили условного противника на учении под Оренбургом

Метки:
Учения , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false