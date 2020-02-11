11.02.2020 (08:05)

Расчеты С-300 ЦВО уничтожили высокоманевренные цели на учениях в Хакасии

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Хакасия, во время учений прикрыли важные стратегические объекты от воздушного нападения условного противника.

По замыслу учений, условный противник планировал нанести массированный ракетный удар по важным стратегическим объектам, находящимся в зоне ответственности ракетного соединения. Расчеты ЗРС С-300 были приведены в боевую готовность, произвели сопровождение и захват высокоскоростных целей, после чего успешно поразили высокоманевренные цели электронными (учебными) пусками. Отработка действий проходила в условиях активного применения условным противником радиоэлектронного противодействия.

В учении было задействовано более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

ЗРС С-300 – это зенитно-ракетный комплекс большого радиуса действия, предназначенный для обороны важнейших гражданских и военных объектов от любых видов воздушного нападения: баллистических и крылатых ракет, самолетов, беспилотных летательных аппаратов.

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