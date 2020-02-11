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11.02.2020 (06:13)

Связисты ВВО в Бурятии совершенствуют навыки по развертыванию подвижных комплексов АСУ

Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в рамках тактико-специального учения, совершили марш на полигон в установленный район, развернули подвижный пункт автоматизированной системы управления войсками, обеспечив закрытую связь в звене войскового управления.

В ходе учения личный состав на практике отработал развертывание подвижных комплексов АСУ и периферийных телекоммуникационных систем связи для подчиненных и взаимодействующих штабов.   

Основная цель мероприятия – научить военных связистов уверенно действовать в сложных климатических условиях, скрытно развертывать мобильные пункты управления с ходу, обеспечивать связь на марше, действовать в сложной оперативно - тактической обстановке, независимо от времени суток.

Всего в ТСУ принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано около 40 единиц военной специальной техники связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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