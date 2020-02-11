11.02.2020 (05:57)

Специалисты РХБ защиты ВВО с помощью новейших средств дистанцион-ной маскировки скрыли войска от вероятного противника

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, с помощью уникальных радиосредств дистанционного действия осуществили маскировку крупного района сосредоточения боевой техники и личного состава от средств наземной разведки и сил авиационной поддержки условного противника.

В рамках тактико-специального учения военными был отработан порядок применения унифицированных средств постановки аэрозольных завес, которые позволяют обеспечить наиболее эффективную маскировку войск от наземной, воздушной, космической разведки, а также высокоточного и лазерного оружия.

Задача выполнена за максимально короткое время комплексом радиоэлектронного управления внешними устройствами подрыва РПЗ-8ХМ.

Приборный комплект радиоэлектронных средств воспламенения позволяет приводить в действие приспособления аэрозольного противодействия на расстоянии до 10 км, в разной обстановке, а также при ограничении имеющихся сил и времени.

Сложность качественного применения таких средств маскировки, обуславливалась резким изменением направления и скорости ветра. Эти факторы специалистам РХБ защиты приходиться учитывать и принимать своевременные меры.

В общей сложности к занятиям было привлечено порядка 100 военнослужащих, задействовано около 30 единиц специальной техники и вооружения.

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