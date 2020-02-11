11.02.2020 (05:46)

На полигонах в Приморье военнослужащие ВВО осваивают армейскую тактическую стрельбу

Первые тренировки по армейской тактической стрельбе состоялись на территории одного из полигонов общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморье. Армейская тактическая стрельба - это новый подход для квалифицированного и безопасного владения оружием. Большое разнообразие вооружения позволяет отработать различные варианты и условия стрельбы. Развить и повысить внимание и реакцию принятия решения на применение оружия.

Необходимость внедрения упражнений армейской тактической стрельбы обусловлена скоротечностью огневых контактов. Это требует от военнослужащих повышенных навыков владения индивидуальным стрелковым оружием в сочетании с психологической устойчивостью, способностью сделать контролируемый выстрел на поражение.

Поэтому, сегодня выдвигаются новые требования к подготовке военнослужащих для успешного огневого контакта. Следовательно, внедрение армейской тактической стрельбы имеет ярко выраженную практическую направленность, так как не только проверяет реакцию военнослужащего, но и заставляет его мыслить в ходе выполнения упражнений.

Оборудование полигонов ВВО для выполнения упражнений «Армейской тактической стрельбы» позволило внедрить новые упражнения стрельб из стрелкового оружия, провести занятия по огневой подготовке на новых элементах учебно-материальной базы, повысить скорость поражения целей из стрелкового оружия.

Особенностью выполнения упражнения является боевая стрельба из автомата Калашникова с качающегося бревна, по качающейся мишени стоя, с колена, лежа на время.

На полигонах ВВО подготовлено более 1 тысячи приспособлений для оборудования участков местности, изготовлено около 2 тысяч мишеней, в том числе более 500 качающихся.

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