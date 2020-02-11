11.02.2020 (05:33)

Более 500 разведчиков ВВО пройдут курс специальной интенсивной подготовки на полигонах в Приамурье

Более 500 разведчиков общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, приступили к специальной интенсивной подготовке на полигонах.

В ходе мероприятия боевой подготовки подразделения разведки отработают тактико-специальные задачи поиска и ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника, выхода в тыл с совершением марш-бросков на 10, 15 и 20 км. Для выполнения поставленных задач разведчики будут использовать недавно поступившие комплексы КРУС «Стрелец», современные радиолокационные станции разведки СБР-5 и ПСНР-8, лазерные приборы ЛПР-3, а также комплексы беспилотных летательных аппаратов нескольких модификаций.

Военнослужащие освоят новый комплекс препятствий и заграждений «Тропа разведчика», выполнят нормативы по выживанию в сложных условиях дальневосточной зимы, а также сдадут зачеты по метанию гранат, штык-ножей и саперных лопаток.

Курс подготовки завершится в марте текущего года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице