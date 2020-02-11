Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.02.2020 (05:33)

Более 500 разведчиков ВВО пройдут курс специальной интенсивной подготовки на полигонах в Приамурье

Более 500 разведчиков общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, приступили к специальной интенсивной подготовке на полигонах.

В ходе мероприятия боевой подготовки подразделения разведки отработают тактико-специальные задачи поиска и ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника, выхода в тыл с совершением марш-бросков на 10, 15 и 20 км. Для выполнения поставленных задач разведчики будут использовать недавно поступившие комплексы КРУС «Стрелец», современные радиолокационные станции разведки СБР-5 и ПСНР-8, лазерные приборы ЛПР-3, а также комплексы беспилотных летательных аппаратов нескольких модификаций.

Военнослужащие освоят новый комплекс препятствий и заграждений «Тропа разведчика», выполнят нормативы по выживанию в сложных условиях дальневосточной зимы, а также сдадут зачеты по метанию гранат, штык-ножей и саперных лопаток.

Курс подготовки завершится в марте текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Камчатке начался полевой сбор подразделений ПВО береговых войск
В Бурятии стартовал первый этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
В Бурятии военнослужащие ВВО поклонились главной иконе специалистов МТО
В Бурятии гранатометчики и снайперы ВВО совершенствуют навыки поражения «джихадмобилей»

Метки:
Полигон , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false