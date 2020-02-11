11.02.2020 (03:17)

На Камчатке начался полевой сбор подразделений ПВО береговых войск

На Камчатке на учебно-тренировочном комплексе «Радыгино» начался полевой сбор с участием подразделений противовоздушной обороны соединений морской пехоты и береговых ракетчиков Войск и сил на Северо-востоке России.

В рамках сбора на полигоне ежедневно будут проходить тактические занятия. Водители примут участие в тренировках по вождению гусеничных машин на танкодроме в дневное и ночное время, совершат марши на технике по пересеченной местности, в том числе в прибрежной полосе Тихого океана.

На полигоне будут отрабатываться слаживание расчетов, нормативы по их боевой работе, будут проведены тренировки по специальной подготовке.

Итогом полевого выхода станет проведение боевых стрельб по воздушным целям различной сложности на ближних подступах к позиционному району. К ним будут привлечены расчеты зенитных самоходных установок «Шилка», зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и переносного зенитного комплекса «Игла».

Особое внимание на полевом сборе уделено условиям проживания на полигоне, проведения тренировок и ночных занятий в условиях низких температур и сильного ветра. Для этого развернуты пункты обогрева личного состава, военнослужащие обеспечиваются дополнительным питанием и витаминами.

В сборе задействовано около 100 военнослужащих и порядка 20 единиц техники.

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