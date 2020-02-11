11.02.2020 (06:08)

Главком ВМФ России ознакомил Командующего Королевских ВМС Таиланда с уникальными изданиями из фондов Центральной Военно-Морской Библиотеки

В рамках встречи в Адмиралтействе (Санкт-Петербурге) Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов ознакомил с Командующего Королевскими Военно-Морскими Силами Таиланда Адмирала Луечая Руддита с уникальными историческими документами и изданиями, представленными на специально подготовленной Центральной Военно-Морской Библиотекой книжной выставке «Таиланд глазами русских и европейских путешественников XVII-XIX вв.»

В частности, таиландская военная делегация с интересом ознакомилась с Лоцией Китайского моря (Издание Гидрографического департамента Морского министерства, 1872- 1875. 1: «Пределы этого моря. Его муссоны, ураганы, пути по нем, смотря по направлению и времени муссона, острова юго-западной его части и берег от м. Романия Сингапура до мыса Падарон с Сиамским заливом. – 1872»). Автором-составителем Лоции является Павел Александрович Селиванов (1825-1882), кругосветный мореплаватель, контр-адмирал. В 1859 году командовал винтовым клипером «Наездник» плавал у китайских берегов в эскадре под флагом посланника в Китае, генерал-майора Игнатьева.

Гостям Адмиралтейства был, также, представлен уникальный Атлас из личной библиотеки адмирала И.Ф. Крузенштерна, руководителя первой российской кругосветной экспедиции. На форзаце Атласа овальный экслибрис с его собственным вариантом родового герба: с андреевскими флагами в руках щитодержателей и с девизом «Spe Fretus» - «Верь в надежду». Автором этого Атласа является Жан-Батист-Николя-Дени де Манневиллетт (1707-1780) – французский гидрограф, корреспондент Королевской Академии наук. Являясь капитаном кораблей Индской компании, он исправил существующие карты и создал новые, нанес на карты побережья Индии и Китая. Свой труд он опубликовал под названием Восточный Нептун. К картам Атласа прилагаются дополнения: описания берегов, господствующих ветров, морских течений. Этими гидрографическими картами пользовались мореплаватели всех стран.

Интерес делегации вызвало и издание «Путешествие в Сиам». Автор этой книги Гай Тахар (1651-1712) известный также как Пер Тахар, был французским мессионером - иезуитом и математиком 17-го века, который был дважды послан в королевство Сиам французским королем Людовиком XIV. Книга посвящена первому путешествию Тахара в Сиам, целью экспедиции было заключение союза с королем Сиама Нараи.

Делегации Таиланда, в ходе посещения Адмиралтейства, было продемонстрировано, изданное в 1675 году «Собрание путешествий по Азии. Описание королевства Сиам», в котором приведены сведения о географическом положении страны, истории, религии и быте жителей Королевства.

Таиландские моряки ознакомились с еще одним Атласом карт из личной библиотеки И.Ф. Крузенштерна «Карты Восточной Индии, составлены английским мореплавателем Джорджем Робертсоном». На форзаце Атласа - овальный экслибрис с его собственным вариантом родового герба И.Ф. Крузенштерна: с Андреевскими флагами в руках щитодержателей и с девизом «Spe Fretus» - «Верь в надежду».

На выставке была представлена, также, «Естественная и политическая история Сиама», автором которой является Никола Джервейс (1662-1729) – французский путешественник 17-го века исследователь государственного устройства, дипломатических взаимоотношений королевства Сиам с соседними государствами, религии, а также быта и ремесел жителей королевства.

В рамках визита в Санкт-Петербург Командующий Королевских ВМС Таиланда Адмирал Луечай Руддит вместе с таиландской военной делегацией посетил Военный Учебно-Научный Центра ВМФ России «Военно-Морская Академия» (ВУНЦ ВМФ) в Санкт-Петербурге, где ознакомился с организацией учебного процесса военнослужащих и обсудил с российской стороной перспективы обучения в ВУНЦ ВМФ России военнослужащих Королевских ВМС Таиланда.

По поручению Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова начальник ВУНЦ ВМФ вице-адмирал Виктор Соколов показал Адмиралу Луечаю Руддиту учебную базу Военного Учебно-Научного Центра «Военно-Морская Академия».

Утром 10 февраля 2020 г., в Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства состоялась встреча Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Николая Евменова с Командующим Королевских Военно-Морских Сил Таиланда Адмиралом Луечаем Руддитом.

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