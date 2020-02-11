11.02.2020 (00:38)

Командующий Королевских ВМС Таиланда Адмирал Луечай Руддит посетил Военный учебно-научный центр ВМФ России в Санкт-Петербурге

Командующий Королевских ВМС Таиланда Адмирал Луечай Руддит вместе с таиландской военной делегацией посетил Военный Учебно-Научный Центра ВМФ России «Военно-Морская Академия» (ВУНЦ ВМФ) в Санкт-Петербурге, где ознакомился с организацией учебного процесса военнослужащих и обсудил с российской стороной перспективы обучения в ВУНЦ ВМФ России военнослужащих Королевских ВМС Таиланда.

По поручению Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова начальник ВУНЦ ВМФ вице-адмирал Виктор Соколов показал Адмиралу Луечаю Руддиту учебную базу Военного Учебно-Научного Центра «Военно-Морская Академия».

Ранее, 10 февраля 2020 г., в Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства состоялась встреча Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Николая Евменова с Командующим Королевских Военно-Морских Сил Таиланда Адмиралом Луечаем Руддитом.

В рамках встречи стороны отметили активизацию российско-таиландского военно-морского сотрудничества и обсудили мероприятия, подлежащие совместной реализации в текущем, 2020 году.

Командующий Королевских ВМС Таиланда Адмирал Луечай Руддит находится в Российской Федерации с 6-дневным визитом, программа которого предполагает посещение г. Санкт-Петербурга, г. Москва и г. Новороссийска.

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