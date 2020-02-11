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11.02.2020 (00:00)

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище отмечает 80 лет со дня образования

Сегодня исполняется 80 лет со дня образования Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

ДВОКУ – единственный военный вуз, в котором обучаются будущие командиры подразделений морской пехоты, а также арктических и горных подразделений. Отличительная особенность подготовки курсантов состоит в том, что практические занятия в учебном центре училища носят круглогодичный характер. Полигонная база позволяет оттачивать профессиональное мастерство днём и ночью и в любых метеорологических условиях.

В настоящее время вуз готовит офицеров для Вооружённых Сил России по программам высшего образования: по специальности «Применение мотострелковых подразделений» и трём специализациям: «Применение мотострелковых подразделений (арктических)»; «Применение мотострелковых подразделений (горных)»; «Применение подразделений морской пехоты», а также по программе средней профессиональной подготовки по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Училище оснащено самой современной учебно-материальной базой и боевой техникой. По программе развития училища на ближайшие годы предусмотрена поставка новых образцов вооружения, военной и специальной техники. Для арктических мотострелков ожидается поступление двухзвенных гусеничных снегоболотоходных бронетранспортёров на платформе «Арктика». Училище получит специализированные тренажёры огневой подготовки, имеющие системы управления боем, семейства боевых машин платформы «Армата» и другие перспективные образцы.

Выпускники училища распределяются для прохождения дальнейшей службы в Министерстве обороны РФ и других силовых структурах.

В ноябре 2019 года за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров Президент России наградил училище государственной наградой - орденом Жукова.

Справочно:

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, дислоцированное в городе Благовещенск Амурской области, – одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке. С 1940 года военный ВУЗ произвел 108 выпусков, подготовив более 27 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , Военное образование
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