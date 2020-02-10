10.02.2020 (21:49)
Команда Пермского СВУ одержала победу в XI открытом турнире по хоккею с шайбой
Команда Пермского СВУ одержала победу в XI открытом турнире по хоккею с шайбой, который прошел в поселке Звездном Пермского края.
В турнире принимали участие команды детско-юношеских спортивных школ «Олимп» п. Звездный, хоккейного клуба п. Юго-Камский и Пермского СВУ. По итогам соревнований команда Пермского СВУ заняла первое место, одолев в финале сборную команду ДЮСШ «Олимп».
Победители чемпионата награждены памятными призами, спортивными медалями и грамотами.
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