10.02.2020 (21:49)

Команда Пермского СВУ одержала победу в XI открытом турнире по хоккею с шайбой

Команда Пермского СВУ одержала победу в XI открытом турнире по хоккею с шайбой, который прошел в поселке Звездном Пермского края.

В турнире принимали участие команды детско-юношеских спортивных школ «Олимп» п. Звездный, хоккейного клуба п. Юго-Камский и Пермского СВУ. По итогам соревнований команда Пермского СВУ заняла первое место, одолев в финале сборную команду ДЮСШ «Олимп».

Победители чемпионата награждены памятными призами, спортивными медалями и грамотами.

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