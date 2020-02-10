10.02.2020 (15:10)

Тульские десантники прибыли в город-герой Смоленск, пройдя 600 километров комбинированным способом

Накануне военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения прибыли в город Смоленск.

В ходе пребывания десантников в городе-герое были проведены мероприятия военно-патриотической направленности у Вечного Огня в сквере «Памяти героев». Перед десантниками выступили почетные гости и ветераны Воздушно-десантных войск, возложена Гирлянда Памяти и цветы героям Великой Отечественной войны.

Вдоль крепостных ворот Смоленска, как напоминание о подвигах солдат Победы, расположены стелы городов-героев, всего их 12, а также 13-я - крепость-герой - Брест. Тульские десантники возложили цветы к стеле город-герой Тула.

Также в городе прошли военно-патриотические акции, в ходе которых были проведены концерты и встречи с допризывной молодежью, торжественное возложение к памятникам и стелам «Гирлянд Памяти», показательные выступления разведывательного подразделения с демонстрацией приемов рукопашного боя, проведение военно-патриотических митингов посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и празднованию 90-летия со Дня образования Воздушно-десантных войск, выступление ансамбля Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения «Крылатая Гвардия», проведены выставки образцов вооружения и средств десантирования, радиационной химической биологической и инженерной разведки, экипировка солдата десантника, также был развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту с проведением военно-патриотической акции: «Военная служба по контракту в Воздушно-десантных войсках – мой выбор».

Десантники преодолели сотни километров в тяжелейших условиях по дорогам солдат-победителей.

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