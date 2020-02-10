10.02.2020 (20:48)

В Казани проводятся конкурсные состязания по иностранному языку среди курсантов вузов Сухопутных войск

Сегодня состоялось торжественное открытие конкурсного состязания, а также проведены экскурсии по музею Боевой славы Казанского ВТКУ, Казанскому Кремлю и фотографирование участников.

В Казанском танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище проводятся конкурсные состязания среди курсантов военных образовательных организаций высшего образования Сухопутных войск по иностранному языку.

Сегодня состоялось торжественное открытие конкурсного состязания, а также проведены экскурсии по музею Боевой славы Казанского ВТКУ, Казанскому Кремлю и фотографирование участников.

В мероприятии принимают участие 7 команд: Московского высшего общевойскового командного училища, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Новосибирского высшего военного командного училища, Михайловской военной артиллерийской академии, Военной академии войсковой противовоздушной обороны, Военной академии ракетных войск стратегического назначения, а также Казанского высшего танкового командного училища.

Накануне состоялась встреча и регистрация участников конкурсного состязания, прохождение барьерного медицинского осмотра, размещение руководителей и участников, оформление документов, расширенное заседание организационного комитета, инструктаж участников по требованиям безопасности.



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