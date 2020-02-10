10.02.2020 (20:32)

В Тихорецке прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию учебной авиабазы

В Краснодарском крае на территории Тихорецкой учебной авиационной базы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова прошла торжественная церемония открытия памятника самолету И-16 и церемония принятия клятвы юнармейца для школьников общеобразовательных школ региона.

В мероприятиях приняли участие командный и личный состав училища, представители местной администрации, движения «Юнармия» и ветераны ВВС.

«В эти дни Тихорецкая учебная авиабаза отмечает свое 80-летие. Символично, что будущие защитники Отечество принимают клятву юнармейцев в день открытия исторического памятника самолету И-16, с которого началась история Тихорецкой авиабазы» - заявил заместитель начальника училища полковник Олег Бучельников.

Самолет И-16 – первый тип авиационной техники, стоящий на вооружении полка, сформированного в 1940 году, приемником которого и является Тихорецкая учебная авиационная база КВВАУЛ.

45 учеников приняли клятву юнармейца. Им были вручены соответствующие удостоверения.

Справочно:

Тихорецкая учебная авиабаза отсчитывает свою историю с момента формирование авиационного полка в феврале 1940 г. на аэродроме Мокрое

в г. Запорожье. Основой комплектования летной части послужили

две дальневосточные авиационные эскадрильи, летный состав Чкаловского авиаучилища им. К.Е. Ворошилова, технический состав укомплектован выпускниками Вольского училища и школы младших авиационных специалистов города Запорожья.

Первое боевое крещение 131-й авиаполк получил в походе Красной Армии в Бессарабию и Северную Буковину летом 1940 г. Начало Великой Отечественной войны 131-й авиаполк встретил на лагерном аэродроме Новополтавка Николаевской области, выполняя задачи по прикрытию промышленного узла Кривой Рог–Запорожье–Днепропетровск.

За время боевых действий в период 1941-1945 годы 40-м гвардейским (бывших 131-м) истребительным авиационным полком произведено около 15 000 боевых самолётовылетов, при этом уничтожено 468 самолетов, огромное количество боевой техники и живой силы противника. За успешные боевые действия личному составу полка вручено более 400 орденов и медалей, 20 лётчиков, служивших в полку во время войны, стали Героями Советского Союза.

В период с 1950 по 1969 годы полк, охраняя южные рубежи Советского Союза, находился на боевом дежурстве и выполнял задачи по уничтожению воздушных шаров шпионов и по перехвату реальных воздушных целей.

С 1970 по 2013 год полк научил летать более семи тысяч курсантов.

В разные годы на вооружение подразделений были самолёты «И-16»,

«ЛаГГ-3», «Ла-5», «Ла-7», «Ла-9», «МиГ-15», «МиГ-17», «МиГ-19», «Л-29», «Л-39».

В марте 2011 года полк становится учебной авиационной базой. Основной задачей является подготовка и обучение курсантского и переменного летного состава.

На вооружении авиабазы в разные годы стояли следующие типы летательных аппаратов: «И-16» (1940-43 г.г.), «ЛаГГ-3» (1942 г.),

«Ла-5» (1943 г.), «Ла-7» (1945 г.), «Ла-9» (1949 г.), «Миг -15» (1950 г.), «Миг -17» (1952), «Миг - 19» (1959 г.), «Л-29» (1969), «Л-39» (1985).

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