10.02.2020 (20:19)

«Юнармия» и Российский Союз Молодежи подписали соглашение о сотрудничестве

«Юнармия» расширяет круг своих друзей. Движение подписало соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи». Совместная работа направлена на поддержку творчества, патриотического воспитания, развития туризма и многое другое.

Подписи в документе поставили начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко и Председатель РСМ Павел Красноруцкий. Торжественная церемония состоялась в Москве.

«Несмотря на то, что мы подписываем соглашение только сейчас, опыт совместной работы у нас уже есть. К примеру, мы проводим сообща ежегодную военно-спортивную игру «Победа», которая собирает молодежь не только со всей России, но и из стран ближнего зарубежья. Цель этих соревнований – патриотическое воспитание, формирование у молодежи позитивного отношения к службе, пропаганда здорового образа жизни, изучение истории страны и географии родного края», - отметил Роман Романенко.

Соглашение подразумевает и работу по социальному, культурному, образовательному и спортивному направлениям.

«В этом году Российский Союз Молодежи отмечает свой 30-летний юбилей. Каждый год для нас очень важен, становимся все сильнее – появляется много интересных современной молодежи проектов и программ. Вместе мы работаем на одну главную цель – воспитание наших детей не только в духе патриотизма, но и любви к творчеству, спорту, искусству и науки. И я уверен, что сегодняшнее подписание соглашения будет очередным этапом к достижению поставленной задачи», – рассказал Павел Красноруцкий.

Стоит отметить, что в рамках соглашения Российский Союз Молодежи и «Юнармия» будут выступать партнерами не только военно-спортивных мероприятий. С этого года команда-победительница юнармейской лиги клуба веселых и находчивых, которую «ЮНАРМИЯ» создала в 2019 году, будет представлена в новом сезоне телевизионного проекта «Детский КВН», реализуемого в рамках программы Российского Союза Молодежи «Всероссийская Юниор-лига КВН».

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Его главная цель – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В настоящее время Движение насчитывает более 650 тысяч детей и подростков.

Созданный в 1990 году, РСМ объединил в себе традиции молодежного движения и новые, современные подходы к работе с молодежью. РСМ работает с различными категориями молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, инициативы и мероприятия РСМ предназначены для школьников, студентов, работающей молодежи, молодых предпринимателей и волонтеров. В программах и проектах РСМ участвует более 4 млн. молодых людей ежегодно.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице