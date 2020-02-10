10.02.2020 (20:10)
Разведчики Таманской дивизии ЗВО убыли в Нижегородскую область для подготовки к прыжкам с парашютом
Более 200 военнослужащих разведывательных подразделений Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) убыли в Нижегородскую область для подготовки к прыжкам с парашютом.
Подготовка будет производится совместно с военнослужащими отдельной разведывательной бригады танкового объединения. С разведчиками пройдут тренировки по укладке парашютных систем, отделению от летательных аппаратов, управлению парашютом в полете и правильному приземлению. Через две недели военнослужащие совершат первые в текущем году прыжки с парашютами Д-6 и Д-10.
Всего в этом году разведывательные подразделения гвардейской танковой армии ЗВО совершат более 4 тыс. прыжков с парашютными системами Д-6 и Д-10 из вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-2 на высотах от 800 до 1500 метров.