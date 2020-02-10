10.02.2020 (19:37)

Спартакиада Минобороны России открылась волейбольным турниром

В Спортивном комплексе ЦСКА «Игровой» прошла торжественная церемония открытия волейбольного турнира в рамках спартакиады Минобороны России.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился временно исполняющий должность начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков.

«Я рад отметить, что из года в год статус соревнований растет. С этого года они называются спартакиада Министерства Обороны Российской Федерации, — сказал Андрей Зыков, поделившийся также радостной новостью, которая сделает соревнования ещё более статусными. — По стрельбе из штатного оружия на этих соревнованиях с этого года можно официально присваивать спортивные разряды вплоть до КМС. Ситуацию по другим видам спорта мы сейчас обсуждаем с Министерством спорта, чтобы иметь возможность и дальше присваивать спортивные разряды».

Также врид Управления физической подготовки и спорта ВС РФ пожелал всем участникам соревнований побед, больших и маленьких: «главная победа в спорте не над соперником, а над собой».

В ходе мероприятия также были награждены победители и призеры соревнований прошлого года — команды Управления коменданта охраны Минобороны России, Национального центра управления обороной РФ, Командования Воздушно-десантных войск, Управления Министерства обороны Российской Федерации по контролю за выполнением договоров (Национальный центр по уменьшению ядерной опасности), Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ и Главного управления начальника железнодорожных войск.

Всего в турнире по волейболу в этом году примут участие 140 военнослужащих, которые представят 36 команд. Главным судьей соревнований выступит спортивный судья всероссийской категории Михаил Комаров. Заместитель главного судьи — спортивный судья второй категории Николай Винаков. Главный секретарь — спортивный судья первой категории Ирина Воленко.

В этом году в рамках спартакиады Минобороны России военнослужащие примут участие в соревнованиях по волейболу, лыжным гонкам, плаванию, мини-футболу, легкой атлетике, стрельбе из штатного (табельного) оружия и городошному спорту.



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