10.02.2020 (19:27)

В КВЦ «Патриот» пройдет турнир по русскому бильярду между ветеранами и сотрудниками силовых ведомств

14 и 15 февраля в бильярдном клубе офицерского собрания «Честь имею» Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» пройдет турнир по русскому бильярду между ветеранами и сотрудниками силовых ведомств.

В первый день чемпионата состоятся отборочные игры за право участвовать в командном первенстве и «VIP турнир» среди высших офицеров Вооружённых Сил, специальных служб и ведомств.

15 февраля стартуют турниры за командное и личное первенство между ветеранами и сотрудниками ВС РФ, ВДВ, ЦС ВДПО, МЧС России.

В бильярдных состязаниях примут участие команды ветеранов, действующих сотрудников подразделений силовых структур и ведомств Российской Федерации.

Справочно:

Традициям русского бильярда более трех веков. Этот спорт был и остается одним из любимых у офицеров как Русской Императорской, так и Советской армий. Среди знаменитых отечественных бильярдистов — Петр I, Александр Пушкин, Лев Толстой, Александр Колчак, Георгий Жуков, Иосиф Джугашвили, Клим Ворошилов, Юрий Гагарин и другие. Военные бильярдные турниры регулярно проходили как в Российской Империи, так и в Советском Союзе. Традиция продолжает жить и в современной России.

Открытие офицерского собрания «Чести имею» в КВЦ «Патриот» состоялось 6 ноября 2018 года и было приурочено ко Дню Сухопутных войск, во время которого в бильярдном клубе прошёл и первый турнир по русскому бильярду на приз Министерства обороны.

Бильярдный клуб офицерского собрания — не просто клуб, а единственный действующий музей русского бильярда, в котором собраны не только современные столы, но и антикварные, сделанные 140-175 лет назад.

В зале представлено 12 бильярдных столов, среди которых творения рук таких выдающихся мастеров, как Карла и Василия Шульц, Карла Шольца, Арнольда Фрейберга, Якова Гоца и Михаила Ерыколова из Санкт-Петербурга.

Кому-то повезёт сыграть на столе, изготовленном на фабрике Ерыкалова в 1812 году, а кому-то достанется стол, подаренный музею Леонидом Якубовичем или Александром Абдуловым.

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