10.02.2020 (19:07)

В Ливадийском дворце открылась выставка уникальных документов Минобороны России

На днях отмечалось 75-летие Ялтинской конференции глав держав-союзников антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. К этой дате в Ливадийском дворце, где председатель правительства СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль приняли важнейшие решения о послевоенном устройстве мира, были приурочены памятные мероприятия.

После возложения цветов к памятнику «Большой тройки» открылась выставка уникальных рассекреченных документов Минобороны России и ведущих профильных архивов страны. Кандидат военных наук, бывший научный сотрудник Центрального НИИ ВВС Александр Красиков передал в дар музею личный архив участника конференции, командующего ВВС Черноморского флота, генерал-полковника авиации В.В. Ермаченкова.

«Я вышел на пенсию и решил, что архив фотографий Ялтинской конференции должен храниться в надлежащем ему месте — экспозиции Ливадийского дворца, чтобы их могли увидеть как можно больше людей, особенно молодежи», – рассказал Александр Красиков.

Для посетителей музея силами активистов общественной организации «Пересвет», членов Ялтинского клуба исторической реконструкции и местного отделения ДОСААФ, возглавляемого Владимиром Бабко, была организована реконструкция подготовки к встрече лидеров трех союзных держав антигитлеровской коалиции.

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