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10.02.2020 (18:20)

Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» и Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова наметили пути сотрудничества

В рамках мероприятий по проведению совета Военного инновационного технополиса «ЭРА», в лаборатории биотехнических систем и технологий, научное руководство которой осуществляет Военно-медицинская академия, прошла встреча директора Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» академика РАН Сергея Федоровича Гончарова с сотрудниками академии – научными руководителями лабораторий под председательством начальника академии члена-корреспондента РАН Александра Яковлевича Фисуна.

Сергей Гончаров с интересом ознакомился с деятельностью лабораторий и пригласил специалистов академии выступить с докладами на заседании секции профилактической медицины отделения медицинских наук РАН. В ходе двухсторонней встречи были определены пути дальнейшего сотрудничества организаций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Военная академия
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