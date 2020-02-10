10.02.2020 (18:39)

В Москве с начала года саперами Преображенского полка обезврежено более 40 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

С начала текущего года инженерно-саперное подразделение отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа по заявкам от районных военных комиссариатов города Москвы совершило более 20 выездов к местам обнаружения взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Всего военнослужащие обезвредили и вывезли на полигоны для уничтожения более 40 взрывоопасных предметов, среди них: противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты, артиллерийские снаряды, минометные мины и др.

Всего за последние несколько лет военнослужащими комендантского полка было обезврежено и уничтожено порядка 13,5 тыс. различных боеприпасов.

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