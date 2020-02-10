10.02.2020 (18:45)

На военный парад 9 мая на Красной площади приглашены подразделения 20 иностранных армий

Военнослужащие, одетые в форму военных лет, а также легендарные танки Т-34 пройдут по Красной площади 9 мая в День Победы. Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на совместном с федеральными органами исполнительной власти, ведомствами и организациями совещании по подготовке и проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100», — сказал глава военного ведомства.

Кроме того, Министр обороны отметил, что на парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие.

Всего в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году примут участие 15 тыс. военнослужащих, будет задействовано 375 единиц сухопутной и авиационной техники. По Красной площади также пройдут расчеты суворовцев, нахимовцев, кадет и юнармейцев.

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