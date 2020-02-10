Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.02.2020 (18:27)

Министр обороны России провел совещание по подготовке и проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совместное с федеральными органами исполнительной власти, ведомствами и организациями совещании по подготовке и проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Открывая заседание, глава военного ведомства отметил, что Парад Победы на Красной площади в Москве в 2020 году будет длиться полтора часа.

«Центральным событием юбилея Победы станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов», — сказал Сергей Шойгу.

По словам Министра обороны, на параде ожидают приезд большого числа представительных зарубежных делегаций и лидеров государств.

«Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Для них подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня», — подчеркнул глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также заявил, что в юбилейном параде Победы примут участие 15 тыс. человек и 375 единиц сухопутной и авиационной техники, в том числе впервые будут задействованы новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, автомобилей дистанционного минирования, танков и боевых машин пехоты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Сапёры из Мурома впервые пройдут по Красной площади на Параде Победы
Глава российского военного ведомства обсудил с министром национальной обороны Вьетнама вопросы празднования 75-летия Победы
Министр обороны России обсудил вопросы военного сотрудничества с коллегой из Вьетнама
На Параде Победы в Севастополе в пешей колонне пройдут военнослужащие-женщины Черноморского флота

Метки:
Министр обороны , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false