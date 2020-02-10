10.02.2020 (18:27)

Министр обороны России провел совещание по подготовке и проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министр обороны России провел совещание по подготовке и проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совместное с федеральными органами исполнительной власти, ведомствами и организациями совещании по подготовке и проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Открывая заседание, глава военного ведомства отметил, что Парад Победы на Красной площади в Москве в 2020 году будет длиться полтора часа.

«Центральным событием юбилея Победы станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов», — сказал Сергей Шойгу.

По словам Министра обороны, на параде ожидают приезд большого числа представительных зарубежных делегаций и лидеров государств.

«Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Для них подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня», — подчеркнул глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также заявил, что в юбилейном параде Победы примут участие 15 тыс. человек и 375 единиц сухопутной и авиационной техники, в том числе впервые будут задействованы новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, автомобилей дистанционного минирования, танков и боевых машин пехоты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице