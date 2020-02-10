10.02.2020 (17:05)

В Нижегородской области медики ЗВО провели тренировку по спасению раненых в «боевых» условиях

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» отдельный медицинский батальон гвардейской танковой армии Западного военного округа отработал действия по эвакуации с поля боя условно раненых военнослужащих.

В рамках тренировки перед военными медиками стояла непростая задача по оказанию первой медицинской помощи раненым в ходе ведения учебно-боевых действий. Военнослужащие отрабатывали действия на условно раненых бойцах и на специализированных манекенах, позволяющих осуществлять операционное вмешательство. С помощью специального ранца РС-05 медики могли в кратчайшие сроки зафиксировать повреждённую конечность и произвести эвакуацию с поля боя. Полноценная медицинская помощь оказывалась в полевых автоперевязочных машинах АП-2.

Особенностью тренировки стало большое количество средств имитации, обозначающих не только выстрелы условного противника, но и кровотечения при ранениях военнослужащих. Подобные тренировки направлены на повышение профессионализма и моральной устойчивости военных медиков в полевых условиях.

Всего в тренировке приняло участие более 170 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

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