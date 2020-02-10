10.02.2020 (17:59)

Военные медики ЗВО ввели круглосуточный эпидемиологический мониторинг и создают популяционный иммунитет военнослужащих

Специалисты военного госпиталя Западного военного округа ввели круглосуточный эпидемиологический мониторинг и создают популяционный иммунитет воинских частей и соединений гвардейской общевойсковой армии ЗВО в 6 регионах Российской Федерации.

Военные медики проводят работу по выявлению и локализации вирусных инфекционных заболеваний среди военнослужащих для обеспечения сохранности популяционного иммунитета. Также ежедневно ведется мониторинг вирусных заболеваний.

Специалисты врачебно-сестринского состава перепрофилировали функциональные подразделения для работы в условиях массового поступления условных пациентов.

Военврачи и эпидемиологи в полевых и стационарных условиях создают зоны для распределения «больных», при их выявлении с сезонными вирусными заболеваниями. Действия медиков позволят в случае опасности пресечь распространение вируса, а также идентифицировать его для выбора тактики лечения.

Также в ходе учения военные медики отработают эвакуацию «раненых» на поля боя, оказание первой медицинской помощи и организацию транспортировки в тыловые госпитали.

Всего к работе по выявлению вирусных заболеваний привлечено свыше 580 специалистов медицинской службы в штатных и нештатных подразделениях общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской области и коломенском гарнизоне Московской области.

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