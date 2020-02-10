10.02.2020 (17:58)

В Барнаульском ракетном соединении ПГРК «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Барнаульском ракетном соединении ПГРК «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования

В рамках тактического учения подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Тополь» Барнаульского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае.

В ходе мероприятия стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Всего к учению привлечены более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц техники ракетного соединения, включая самые такие, как боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», колесная дорожная машина и АРС-14КМ.

Особое внимание в ходе учения уделяется вопросам противодействия воздушному нападению, отражения атак диверсионно-разведывательных групп, а также выполнению комплекса учебных задач в позиционных районах ракетного полка.

Непосредственное участие в проведении учения в ходе войсковой стажировки в Барнаульском ракетном соединении принимают курсанты Серпуховского филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице