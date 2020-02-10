10.02.2020 (17:58)
В Барнаульском ракетном соединении ПГРК «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования
В рамках тактического учения подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Тополь» Барнаульского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае.
В ходе мероприятия стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.
Всего к учению привлечены более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц техники ракетного соединения, включая самые такие, как боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», колесная дорожная машина и АРС-14КМ.
Особое внимание в ходе учения уделяется вопросам противодействия воздушному нападению, отражения атак диверсионно-разведывательных групп, а также выполнению комплекса учебных задач в позиционных районах ракетного полка.
Непосредственное участие в проведении учения в ходе войсковой стажировки в Барнаульском ракетном соединении принимают курсанты Серпуховского филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.