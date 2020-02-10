10.02.2020 (17:54)
Расчеты комплексов РЭБ ЦВО начали подготовку к конкурсу «Электронный рубеж»
Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа приняли участие в полевых тактико-специальных занятиях на полигоне под Екатеринбургом. Задействованы расчеты современных комплексов РЭБ «Красуха», «Москва», «Борисоглебск», «Житель».
Основной задачей мероприятия стало получение младшими командирами твердых знаний и навыков в управлении подчиненными подразделениями (экипажами, расчетами) в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также практическая проверка слаженности воинских коллективов в рамках подготовки к конкурсу по полевой выучке специалистов радиоэлектронной борьбы «Электронный рубеж».
В завершение занятий военнослужащие выполнили нормативы специальной подготовки.
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