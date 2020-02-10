10.02.2020 (17:40)

Экипажи МиГ-31 отрабатывают взаимодействие при патрулировании воздушного пространства Урала и Сибири

Около десяти экипажей оперативно-тактической авиации объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа заступили на боевое дежурство на аэродромах Урала и Сибири.

К выполнению задач привлечены экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиаполков, дислоцированных в Красноярском и Пермском краях. Летчики отрабатывают совместные задачи по защите воздушных рубежей над территориями Урала и Сибири. Экипажи высотных сверхзвуковых истребителей осуществляют взаимодействие в воздухе на высоте от 15 до 19 тысяч метров при ведении совместного патрулирования и выполняют комплекс задач по обмену радиолокационной информацией, между экипажами и наземными средствами противовоздушной обороны, обнаружению, принуждению к посадке и уничтожению условного противника.

В отработке совместных задач задействовано около 10 высотных истребителей-перехватчиков Миг-31, более 150 военнослужащих, в том числе летный и инженерно-технический состав, экипажи наземных радиолокационных комплексов и средств противовоздушной обороны, а также около 50 единиц специальной и военной техники.



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