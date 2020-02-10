10.02.2020 (17:30)
Танкисты ЦВО сквозными атаками уничтожили бронеавтомобили условного противника на учении под Оренбургом
Танковые экипажи Центрального военного округа сквозными атаками уничтожили бронеавтомобили условного противника на учении в Оренбургской области.
По замыслу учения, танкистам нужно было отразить наступление противника и прорваться сквозь его боевые порядки, оттягивая передовые силы неприятеля на себя. Второй эшелон наступающих подразделений совершил обход и уничтожил живую силу и бронеавтомобили условного противника. В ходе встречного боя экипажи танков Т-72Б3 выполнили одиночные и групповые стрельбы из 125-мм пушки на дальности до 2 тыс. метров.
Кроме того, танкисты отработали тактику огневых засад во взаимодействии с расчетами беспилотников «Орлан-10» и мотострелками на боевых машинах пехоты БМП-2.
В тактическом учении на Тоцком полигоне приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц военной техники.