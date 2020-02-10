10.02.2020 (17:17)

Снайперы российской военной базы в Таджикистане прошли курсы специальный подготовки

Снайперы российской военной базы в Таджикистане прошли курсы специальный подготовки в рамках Армейских международных игр–2020.

В ходе спецкурса военнослужащие элитного подразделения отработали различные способы маскировки основных и ложных огневых позиций, бесшумного передвижения на поле боя, а также действия при внезапной встрече с противником.

На войсковом полигоне снайперы совершенствовали приёмы контрснайперской борьбы в горах с использованием различных хитростей в бою –– куклы приманки, отражающие зеркала, дымовые завесы и лазерные целеуказатели. Опытные инструкторы провели ряд занятий и тренировок по подбору маскировочных костюмов под цвет местности, а также по разведке, классификации целей, определению дальностей до них, корректированию огня с применением дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания. Снайперы освоили правила индивидуального прицеливания на дальностях от 100 до 2000 метров из снайперской винтовки Драгунова и специальной снайперской винтовки «Вал».

На занятиях по военной топографии военнослужащие ориентировались в незнакомой местности по карте с применением дальномеров, метеостанций и приборов навигации. С целью повышения выносливости и адаптации к высокогорной местности со снайперами проводились марш-броски с полной выкладкой на короткие и длинные дистанции по пересеченной местности и преодолением психологической полосы препятствий.

Справочно

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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