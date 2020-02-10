Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.02.2020 (17:16)

В Ленинградской области в общевойсковой армии ЗВО стартовал конкурс на лучший пожарный расчет

На территории полигона отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, стартовал конкурс на лучший пожарный расчет подразделений материально-технического обеспечения.

В первом этапе состязаний принимает участие более 50 военнослужащих, представляющих соединения и воинские части армии. В рамках выполняемых мероприятий военнослужащие соревнуются в выполнении нормативов по экипировке в специальные огнеупорные костюмы, вязке спасательных узлов и установке оборудования для эвакуации пострадавших от условного пожара из многоэтажных строений, развертыванию и подготовке пожарной техники.

Особое внимание при проведении первого этапа конкурса было уделено  действиям расчетов при тушении очагов возгорания. С этой целью на территории полигона был подготовлен специальный участок местности с более чем 30 установленными деревянными макетами зданий и объектов бронетехники.

Кроме того, военнослужащие продемонстрировали судьям практические навыки в оказании первой медицинской помощи «пострадавшим»  при получении ожогов и отравлении угарным газом.

По итогам состязаний были определены 3 команды, которые продолжат борьбу за звание лучшего пожарного расчета во втором этапе конкурса.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье провели Урок мужества для тираспольских школьников
На Балтийском флоте стартовал первый этап конкурса «Мастер-оружейник»
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота зашел с деловым заходом в Оман
В Ленинградской области военнослужащие ЗВО реконструировали эпизод советско-финской войны

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false