10.02.2020 (17:16)

В Ленинградской области в общевойсковой армии ЗВО стартовал конкурс на лучший пожарный расчет

На территории полигона отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, стартовал конкурс на лучший пожарный расчет подразделений материально-технического обеспечения.

В первом этапе состязаний принимает участие более 50 военнослужащих, представляющих соединения и воинские части армии. В рамках выполняемых мероприятий военнослужащие соревнуются в выполнении нормативов по экипировке в специальные огнеупорные костюмы, вязке спасательных узлов и установке оборудования для эвакуации пострадавших от условного пожара из многоэтажных строений, развертыванию и подготовке пожарной техники.

Особое внимание при проведении первого этапа конкурса было уделено действиям расчетов при тушении очагов возгорания. С этой целью на территории полигона был подготовлен специальный участок местности с более чем 30 установленными деревянными макетами зданий и объектов бронетехники.

Кроме того, военнослужащие продемонстрировали судьям практические навыки в оказании первой медицинской помощи «пострадавшим» при получении ожогов и отравлении угарным газом.

По итогам состязаний были определены 3 команды, которые продолжат борьбу за звание лучшего пожарного расчета во втором этапе конкурса.

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