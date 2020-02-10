10.02.2020 (17:06)

Российские инструкторы провели первые стрельбы из гранатометов с военнослужащими Таджикистана

Российские инструкторы 201-й военной базы провели с младшими специалистами Вооруженных Сил Республики Таджикистан первые в этом году стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Обучаемые прошли теоретический курс по устройству и боевым возможностям гранатометов, сдали зачеты по знанию требований безопасности. На горном полигоне Ляур специалисты выполнили огневые задачи в обороне по уничтожению наступающего противника на боевой технике с применением оптических прицелов ПГО-7. При этом военнослужащие совершенствовали навыки занятия и маскировки огневых позиций, а также скрытного перемещения на поле боя.

Контроль за поражением мишеней и их классификацию вели российские инструкторы, с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

Особенностью выполнения боевых стрельб стало широкое применение подвижных и появляющихся целей, имитирующих безоткатные артиллерийские установки, бронетранспортеры и танки в укрытии на дальностях от 100 до 300 метров.

Для одиночной подготовки младших специалистов Вооруженных Сил Таджикистана выделено более 10 тыс. реактивных гранат для проведения практических занятий в 2020 году.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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